США усилят давление на Кубу

Министерство финансов США введет новые ограничительные меры против Кубы. Они коснутся образовательных групповых поездок и экспорта транспортных средств. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Новые меры включают в себя запрет на образовательные групповые поездки на Кубу американских граждан — теперь остров американцам можно будет посещать только в качестве туристов.

Кроме того, Вашингтон накладывает запрет на экспорт в страну пассажирских и прогулочных судов, а также частных самолетов.

«Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, предоставляя помощь коммунистам региона и поддерживая противников США в Венесуэле и Никарагуа, подрывая верховенство права и подавляя демократические процессы», — заявил глава американского минфина Стивен Мнучин.

8 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон намерен мешать отношениям Кубы и Венесуэлы.

В феврале госсекретарь США Майк Помпео сказал в интервью, что американская сторона работает над тем, чтобы демократия восторжествовала на Кубе, в Венесуэле и в Никарагуа.

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