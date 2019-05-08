США вознамерились разорвать связи Кубы и Венесуэлы

Вашингтон намерен и дальше мешать отношениям Кубы и Венесуэлы. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон написал на своей странице в Twitter.

По его словам, американская сторона «продолжит разрывать связи между двумя странами». Он считает, что власть Кубы над Каракасом закончится, когда венесуэльский народ выступит за свободу.

Таким образом Болтон отреагировал на сообщение вице-президента США Майка Пенса. Тот ранее указал, что «страдающий народ Венесуэлы стал жертвой не одного диктаторского режима, а двух». Он также рассказал, что почти каждый венесуэлец потерял в весе более девяти килограммов во время правления президента Николаса Мадуро.

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Ранее венесуэльский президент призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения США. Он заявил, что американская сторона ведет «нетрадиционную войну» с целью ослабить Венесуэлу, а разведслужбы США подкупают военных, чтобы разделить и разрушить вооруженные силы изнутри.

До этого лидер оппозиционных сил Хуан Гуайдо, признав провальной попытку свержения Мадуро, заявил, что открыт к предложению со стороны Вашингтона о начале военной интервенции в Венесуэлу.

Ситуация обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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