Вице-президент США рассказал об исхудавших венесуэльцах

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что почти каждый житель Венесуэлы потерял в весе более девяти килограммов во время правления президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, раньше Боливарианская Республика была одной из самых богатых стран Западного полушария, однако сейчас большая часть местного населения живет в бедности, из-за чего плохо питается. Пенс указал на то, что венесуэльцы вместо банков грабят рестораны ради еды. Он также добавил, что за время президентства Мадуро «преступность, насилие и беззаконие распространились в этой стране».

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Ранее венесуэльский президент призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения США. Он заявил, что американская сторона ведет «нетрадиционную войну» с целью ослабить Венесуэлу, а разведслужбы США подкупают военных, чтобы разделить и разрушить вооруженные силы изнутри.

Лидер оппозиционных сил Хуан Гуайдо, признав провальной попытку свержения Мадуро, заявил, что открыт к предложению со стороны Вашингтона о начале военной интервенции в Венесуэлу.

30 апреля Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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