Мадуро объявил о провале госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции. Запись трансляции выступления доступна в его Twitter-аккаунте.

Глава Боливарианской Республики поздравил военное руководство страны, которое руководило «разгромом небольшой группы, пытавшейся наполнить Венесуэлу насилием». Он также распорядился расследовать попытку госпереворота, которую лидер оппозиции Хуан Гуайдо организовал утром 30 апреля.

«Это не останется безнаказанным. Я переговорил с генеральным прокурором, и он назначил трех национальных прокуроров, которые допрашивают всех замешенных в этом событии, и им поручено провести расследование и вынести уголовные обвинения», — подчеркнул он.

По словам Мадуро, в ходе путча были ранены пять военных, двое из них в тяжелом состоянии. Ранее глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти заявляла о 50 пострадавших.

Ранее Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Он заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Для подавления путча Каракас применил слезоточивый газ.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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