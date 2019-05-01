США захотели выгнать Мадуро из Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро должен покинуть территорию страны, считают США. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNN.

«Тем, кто готов поддержать демократию и свободу, следует хорошо подготовиться к тому, чтобы стать составной частью переходного процесса и начать взаимодействовать со всеми странами в регионе», — заявил Помпео, отметив, что для Мадуро «пришла пора» покинуть страну.

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Помпео также призвал венесуэльского лидера «завести самолет», так как «цена для него и тех, кто его защищает, будет расти».

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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