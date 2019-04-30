Россию призвали проигнорировать путч в Венесуэле

Россию призвали не вмешиваться в события в Венесуэле на фоне призывов США о необходимости поддержки лидера оппозиции Хуана Гуайдо военными. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Белом доме, передает Reuters.

«Особенно сейчас (…) мы ожидаем, что Россия не будет вмешиваться в то, что происходит в Венесуэле», — подчеркнул он.

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30 апреля Болтон призвал военных Венесуэлы поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро. Гуйадо напомнил об обещании амнистии перешедшим на сторону оппозиции и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"».

В середине апреля Вашингтон назвал призывы России о невмешательстве в дела Венесуэлы лицемерными из-за нахождения российских военных в Боливарианской Республике. Президент США Дональд Трамп требовал от России «убраться из Венесуэлы». Также в марте американская сторона пообещала наложить санкции на Москву из-за поддержки Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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