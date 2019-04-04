Российские военные пробудут в Венесуэле «сколько потребуется»

Новые военные миссии из России могут прибыть в Венесуэлу в рамках существующих договоренностей. Об этом заявил заместитель главы МИД Венесуэлы Иван Хиль, пишет РИА Новости.

«Наверняка прибудут новые военные миссии в рамках договоренностей уже подписанных», — сказал Хиль. Он также отметил, что находящиеся в стране российские военные «пробудут там, сколько потребуется для поддержания в рабочем состоянии всей военной техники», однако точной даты окончания их работы в настоящее время нет.

26 марта в МИД России заявили, что присутствие российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве. В Каракасе в свою очередь подтвердили, что силовики не будут принимать участия ни в каких боевых операциях в стране.

Материалы по теме Наследие команданте Чавеса Он вел Венесуэлу к торжеству социализма, а привел к нищете и революции

Президент США Дональд Трамп 27 марта заявил, что российские военные должны покинуть венесуэльскую территорию. Организация Американских государств и Вашингтон обвинили Москву в «безрассудной эскалации» ситуации в Венесуэле.

24 марта два военно-транспортных самолета прилетели из России в Каракас. Как отмечается, они доставили 35 тонн груза.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестных демонстраций лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов Евросоюза и стран Латинской Америки признали его легитимным главой республики. Россия и ряд других государств, в свою очередь, выступили с поддержкой действующего президента Николаса Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!