Со «второго президента» Венесуэлы сняли неприкосновенность

Национальная конституционная ассамблея Венесуэлы одобрила снятие неприкосновенности со спикера парламента Хуана Гуайдо, объявившего себя временным президентом страны. Как сообщает Reuters, это может быть шагом к аресту оппозиционера.

Указ учредительного собрания, подконтрольного правящей Единой социалистической партии, необходим Верховному суду для продолжения разбирательства в отношении политика. Гуайдо как законодатель имеет иммунитет от судебного преследования.

«Мы не собираемся уклоняться от ответственности», — заявил он. По его словам, если венесуэльские власти хотят двигаться вперед, им придется принять последствия.

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В то же время адвокаты называют решение Национальной ассамблеи «конституционным мошенничеством». Это связано с тем, что по основному закону лишить законодателя иммунитета нельзя без одобрения парламента. Кроме того, ему должно быть предоставлено право выступить на слушании и защитить себя, рассказал агентству конституционный адвокат Хосе Висенте Аро.

С января Генпрокуратура страны расследует возможную связь Гуайдо со случаями насилия, сообщалось также, что у спикера парламента нашли несоответствия в декларации об имуществе.

28 марта Гуайдо запретили занимать государственные должности в течение 15 лет. Оппозиционер заявлял, что Генеральное контрольное управление страны не имеет права запрещать ему заниматься политикой.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

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