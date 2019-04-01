По протестующим в Венесуэле открыли огонь

Группа людей обстреляла протестующих в Каракасе. Об этом сообщает El Nacional.

Отмечается, что возможно огонь открыли боевики из «колективос» — проправительственных отрядов самообороны. В результате обстрела пострадали два человека, их доставили в больницу.

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Как сообщает издание, жители города вышли протестовать из-за перебоев в подаче электричества и отсутствия питьевой воды. Участники митинга заблокировали движение транспортных средств по улицам.

За последний месяц перебои с электричеством возникали в Венесуэле несколько раз. Наиболее масштабный сбой произошел в ночь на 8 марта, без света остался 21 из 23 штатов страны. Мадуро назвал блэкаут «электрической войной» со стороны США. Чиновники обвинили оппозиционеров в том, что они напали на электростанции с коктейлями Молотова.

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