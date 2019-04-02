Венесуэльские министры отменили визит в Россию

Два венесуэльских министра отменили свой визит в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его информации, перенесен приезд министра нефти Венесуэлы Мануэля Кеведо и министра промышленности и национальной продукции Тарека Эль-Айссами, ранее занимавшего пост вице-президента. Причина отменены поездки не сообщается.

В этой связи будет изменен формат заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии. Указывается, что консультации состоятся на более низком уровне.

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Эль-Айссами является сопредседателем межправительственной комиссии наряду с российским вице-премьером Юрием Борисовым. В аппарате последнего пояснили, что он не принимет участия в мероприятиях, поскольку обе стороны будут представлены на межправкомиссии заместителями сопредседателей.

Заседание должно состояться 4-5 апреля в Москве. Как сообщала представитель МИД России Мария Захарова, на встрече планируется подписание соглашений в области экономики, торговли и энергетики.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента и лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.

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