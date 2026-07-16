В Петербурге подростку раздробило череп и разорвало глаз на летней подработке

Shot: Подростку раздробило череп и разорвало глаз на подработке в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге подросток впал в кому после того, как ему раздробило череп на летней подработке — парень трудился на транспортировке понтонов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 17-летнему пострадавшему прилетел в голову трос вместе со швартовой уткой катера, когда он находился на понтоне. В результате подросток получил тяжелые травмы и впал в кому. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ — врачи провели парню шестичасовую операцию и удалили часть мозга.

Инцидент, как уточнил Shot, произошел 7 июля. Подросток устроился на летнюю подработку на причал «Медный всадник» — в день происшествия он помогал буксировать три металлических понтона в акватории Невы.

После инцидента правоохранители возбудили уголовное дело за нарушение правил безопасности эксплуатации водного транспорта.

Ранее в подмосковном Подольске двое мужчин избили подростка из-за отказа купить им пиво, происшествие попало на видео. На кадрах видно, как двое россиян подошли к парню со словами «сейчас ты упадешь», после чего один из них нанес ему удар кулаком по лицу.