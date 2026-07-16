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19:05, 16 июля 2026Путешествия

Вылетевший в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в аэропорт Екатеринбурга
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Вылетевший в Москву из Екатеринбурга пассажирский самолет «Уральских авиалиний» экстренно вернулся в аэропорт. Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Уточняется, что лайнеру пришлось сесть в авиагавани вылета из-за технической неисправности. Перевозчик подготовил резервное воздушное судно, чтобы отправить пассажиров в столицу.

Накануне сотни пассажиров застряли в трех аэропортах России из-за задержек авиарейсов. Массовое скопление людей образовалось в воздушных гаванях Барнаула, Кемерово и Омска.

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