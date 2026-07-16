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18:51, 16 июля 2026Бывший СССР

Раду взорвала отставка министра обороны

FT: Украинские депутаты заявили о «взрывном настроении» из-за отставки Федорова
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Christian Mang / Reuters

Отставка министра обороны Михаила Федорова «взорвала» Раду. Об этом пишет Financial Times.

Как отмечает издание, депутаты правящей партии «Слуга народа» заявили о взрывном настроении и о том, что многие парламентарии решили не голосовать за бывшего главу МВД Украины Игоря Клименко в качестве нового главы оборонного ведомства.

По словам одного из депутатов, голосов в украинском парламенте недостаточно для назначения Клименко на должность.

Ранее депутат Верховной Рады Мария Мезенцева заявила, что Игорь Клименко отказался от предложенной ему должности министра обороны.

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