Эксперты назвали Месси фаворитом «Золотого мяча» после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026

Определен фаворит на звание лучшего футболиста чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты назвали нападающего Лионеля Месси фаворитом «Золотого мяча» после выхода Аргентины в финал ЧМ-2026. Сделать ставку на то, что 39-летний форвард завоюет награду, можно с коэффициентом 2,50. Его ближайшими конкурентами являются англичанин Харри Кейн (3,50) и испанец Ламин Ямаль (5,00).

Месси вместе со сборной Аргентины вышел в финал ЧМ-2026. Его команда в полуфинале переиграла Англию со счетом 2:1. В финале она встретится со сборной Испании. Матч пройдет 19 июля в Ист-Рутерфорде, США, он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее суперкомпьютер Opta назвал сборную Испании фаворитом финала чемпионата мира. По расчетам модели, шансы испанцев на победу составляют 56,31 процента. Вероятность успеха аргентинцев оценивается в 43,69 процента.