Россия ответила на призыв Трампа «убраться» из Венесуэлы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что российская сторона должна «убраться» из Венесуэлы. Комментарий дипломата для телепрограммы «Москва. Кремль. Путин» опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров рассказал, что госсекретарь США Майк Помпео позвонил ему «с таким же, более вежливым призывом». «Мы объяснили, что делают в Венесуэле наши военнослужащие», — сказал Лавров.

По его словам, российские военные на абсолютно легитимной основе обеспечивают обслуживание техники, которую Москва поставила Венесуэле по соглашению, ратифицированному парламентом латиноамериканской страны.

На вопрос, приемлемы ли, на его взгляд, в дипломатической практике обороты типа «убраться», Лавров ответил, что не обсуждает манеры. «Сейчас время таких новых подходов, особенно в американской политике, шагах и заявлениях», — сказал министр.

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Комментируя заявления Помпео о необходимости совместных с НАТО действий в отношении Москвы из-за Украины, Лавров отметил, что глава внешнеполитического ведомства должен искать дипломатические подходы к проблемам.

В американской же дипломатии есть только ультиматумы и санкции. «Другой инструментарий каким-то образом исчез из арсенала американской дипломатии, и это печально», — заключил Лавров.

27 марта Трамп потребовал от России «убраться» из Венесуэлы. Позже президент США заявил, что планирует обсудить ситуацию с лидерами РФ и КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что администрация Трампа не обращалась в Кремль с запросом о телефонном разговоре с Владимиром Путиным.

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