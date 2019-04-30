США призвали военных Венесуэлы поддержать оппозицию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал венесуэльских военных поддержать усилия оппозиции по свержению президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

«Вооруженные силы Венесуэлы должны защищать конституцию и народ Венесуэлы», — отметил советник. По мнению Болтона, армия должна противостоять узурпаторам. Он также добавил, что США поддерживают народ Венесуэлы.

Ранее стало известно о попытке переворота, устроенного небольшой группой военнослужащих. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо в видеообращении призвал военных к восстанию и свержению Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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