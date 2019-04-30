Армия Венесуэлы заявила о верности Мадуро

Вооруженные силы Венесуэлы подтвердили свою верность президенту страны Николасу Мадуро. Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес написал об этом в Twitter.

Он заявил о неизменности позиции армии после восстания группы военных. Лопес также добавил, что Вооруженные силы Венесуэлы продолжают твердо защищать конституцию и законные власти. «Они [силы Гуайдо] трусы!» — написал политик.

Министр отметил, что армия отвергает движение за переворот, цель которого — наполнить страну насилием. «Псевдополитические лидеры (...) использовали войска и полицию, чтобы вызвать беспокойство и террор», — указал Лопес.

Ранее стало известно о попытке переворота, устроенного небольшой группой военнослужащих. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в видеообращении ранее призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!