В Венесуэле начался путч

Венесуэльские власти предпринимают шаги по подавлению попытки военного переворота, устроенного небольшой группой военнослужащих, которые связаны с оппозицией. Об этом в Twitter сообщил министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

По его словам, эта группа расположилась на транспортной развязке близ авиабазы Ла-Карлота в Каракасе.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в видеообращении ранее призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"».

Материалы по теме Пламя революции Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его

Вместе с Гуайдо на видео появился влиятельный оппозиционер Леопольдо Лопес, который ранее был арестован. Он, как передает Associated Press, заявил, что военнослужащие освободили его из-под стражи. Лопес призвал венесуэльцев к мирным акциям протеста против Мадуро.

В Минобороны Венесуэлы между тем заявили, что военные по всей стране рапортуют о спокойной обстановке в казармах и на базах, сообщает Reuters.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!