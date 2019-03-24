Мадуро обвинил «марионетку дьявола» в подготовке его убийства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил лидера оппозиции, провозгласившего себя президентом, Хуана Гуайдо в подготовке плана покушения на жизнь действующего главы государства. Об этом в воскресенье, 24 марта, пишет El Universal.

«Американские империалисты хотят меня убить. Мы только что разоблачили план, которым марионетка дьявола [Гуайдо] руководил лично, чтобы убить меня», — заявил президент в ходе выступления перед сторонниками.

Он сообщил также, что у него есть доказательства предполагаемой преступной деятельности оппозиции.

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В августе прошлого года на Мадуро была совершена попытка покушения с помощью начиненных взрывчаткой дронов. Это произошло во время публичного выступления президента в Каракасе. Организаторы атаки — группировка «Фланелевые солдаты» — обещали повторить попытку устранения Мадуро.

Позднее глава государства заявлял, что приказ подготовить этот теракт для его убийства отдал бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос. По его утверждению, получателем приказа был лидер венесуэльской оппозиции Хулио Борхес. Он также один из тех, кто запустил «механизмы для исполнения убийства».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда после массовых протестов спикер парламента Гуайдо провозгласил себя временным президентом. США, большинство членов ЕС и латиноамериканских стран признали его легитимным главой государства. Россия и ряд других государств объявили о поддержке Мадуро.

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