Гуайдо призвал военных Венесуэлы к вооруженному восстанию

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Николаса Мадуро и заявил, что венесуэльская армия встала на его сторону. Об этом политик сообщил в видеообращении в Twitter.

На видео Гуайдо произносит речь в окружении людей в военной форме. В кадр также попал Леопольдо Лопез, ранее арестованный деятель венесуэльской оппозиции. По словам лидера оппозиции, ролик снимался на авиабазе Ла Карлота в столице Венесуэлы Каракасе.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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