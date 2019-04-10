ООН отказала венесуэльской оппозиции в аккредитации

Секретариат ООН отказал представителям венесуэльской оппозиции в аккредитации. Об этом агентству ТАСС рассказал постоянный представитель Боливарианской Республики при ООН Самуэль Монкада.

При этом Всемирная организация продолжает выдавать разрешительные бумаги на участие в различных конференциях сотрудникам постпредства Венесуэлы.

Монкада утверждает, что США оказывают давление на венесуэльских дипломатов. По его словам, все счета венесуэльских диппредставительств заблокированы, из-за чего сотрудники миссий остались без зарплат. Помимо этого, передвижения дипломатов ограничиваются радиусом в 40 километров, а попытки получить разрешение на дальние поездки блокируются.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда на фоне массовых акций протеста лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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