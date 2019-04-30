Появились подробности разгона путча в Венесуэле

Против лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо и находящихся с ним 70 человек в военной форме был применен слезоточивый газ, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца с места событий.

По информации агентства, это происходит близ авиабазы Ла-Карлота в столице Венесуэлы Каракасе. О том, что там собралась группа восставших военных, ранее сообщил министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, власти предпринимают шаги по подавлению попытки переворота.

Председатель Национальной конституционной ассамблеи страны Диосдадо Кабельо также заявил, что оппозиция не могла получить доступ к авиабазе в Каракасе, передает Reuters. В Минобороны Венесуэлы подтвердили преданность армии действующей власти.

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30 апреля Гуайдо в видеообращении, записанном в окружении людей в военной форме, призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Вместе с Гуайдо на видео появился влиятельный оппозиционер Леопольдо Лопес, который находился под арестом; он утверждает, что из-под стражи его освободили военнослужащие.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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