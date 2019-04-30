В Венесуэле ограничили доступ к соцсетям

Государственный интернет-провайдер Венесуэлы Cantv ограничил доступ к Twitter, Periscope, Facebook и другим социальным сетям на территории страны. Об этом говорится в Twitter организации Netblocks, которая отслеживает интернет-трафик в мире.

По данным местных СМИ, такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция распространила ролик со своим лидером Хуаном Гуайдо. В видеообращении, записанном в окружении людей в военной форме, он призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. По словам политика, армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Вместе с Гуайдо на видео появился влиятельный оппозиционер Леопольдо Лопес, который находился под арестом; он утверждает, что из-под стражи его освободили военнослужащие.

Материалы по теме Пламя революции Мадуро довел Венесуэлу до нищеты и уличных войн. Но Россия все еще поддерживает его

Ранее сообщалось, что венесуэльские власти предпринимают шаги по подавлению попытки военного переворота, устроенного небольшой группой военнослужащих, которые связаны с оппозицией. По словам министра информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, группа расположилась на транспортной развязке близ авиабазы Ла-Карлота в Каракасе.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

Власти стран используют возможность временно заблокировать доступ к соцсетям, чтобы предотвратить массовые беспорядки. Аналогичное решение было принято в Шри-Ланке, где отключили социальные сети и мессенджеры, чтобы предотвратить распространение дезинформации о серии взрывов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!