Мир
 
Последние новости
Китайский миллиардер назвал переработки «благословением»
Ким Чен Ын дал США время подумать о новых переговорах
Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского
Мужчина поджег себя около Белого дома
Британский комик пошутил про инсульт и умер
Журналистов «России-1» выгнали из Эстонии после сюжета-разоблачения
Порошенко снова позвал Зеленского на дебаты
Зеленский отказался уважать Порошенко
Стали известны подробности контртеррористической операции в Тюмени
Новости партнеров

США указали на лицемерие российской защиты Венесуэлы

Перейти в «Мою Ленту»

Глава американского Госдепартамента Майк Помпео назвал призывы России о невмешательстве в дела Венесуэлы лицемерными. Об этом он заявил в Чили, рассказывая о политике США в отношении стран Латинской Америки, сказано на сайте ведомства.

По словам Помпео, «финансовые интервенции» России и Китая способствовали разрушению страны. Кроме того, он посчитал «явной провокацией» присутствие российских военных в Венесуэле.

«Мы не должны позволять, чтобы Россия обостряла и так опасную ситуацию в этой стране», — резюмировал он. Госсекретарь США также обвинил Москву в «давних связях» с авторитарными режимами на Кубе и в Никарагуа. По его мнению, Россия «продает оружие, распространяет ложь и все виды пропаганды в этих странах».

29 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что США могут наложить санкции на Россию из-за поддержки Венесуэлы. Он подчеркнул, что ограничительные меры могут коснуться российской экономики, а их возможные варианты уже находятся на столе Помпео.

27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от России «убраться» из Венесуэлы. Позднее в Москве указали на легитимность присутствия российских военных в Каракасе. Президент США заявил, что планирует обсудить ситуацию с лидерами РФ и КНР.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В США оценили траты на поднятие Венесуэлы
Китай потребовал от США перестать поливать его грязью
Россия ответила на призыв Трампа «убраться» из Венесуэлы
США пригрозили России расплатой за поддержку Мадуро
Другие материалы рубрики
Мир00:01 3 апреля

«Исламское государство будет жить»

США бросили Ирак, и он стал логовом терроризма. Арабскому Востоку грозит новый халифат
04:24Сегодня

Ким Чен Ын дал США время подумать о новых переговорах

14:4712 апреля

Михаил Горбачев пойдет на выборы в Индонезии

03:22Сегодня

Мужчина поджег себя около Белого дома

Мир00:0123 марта
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Друг у ворот

Почему дружили и ссорились Россия и Китай — самые могущественные державы Евразии
02:33Сегодня

Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима

20:4012 апреля

Саудовская Аравия предлагала оплатить захват столицы Ливии

20:0612 апреля

Польша отказалась впускать парусник с российскими курсантами

Мир14:1211 апреля
Джулиан Ассанж

Король компромата

Спустя семь лет Ассанжа выгнали из посольства Эквадора. Ему все еще грозит смертная казнь
08:5512 апреля

Далай-ламе приказали перерождаться по китайским законам

19:0612 апреля

Россия потренировалась у Черного моря одновременно с НАТО

18:3712 апреля

В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море

Россия
«Война есть война: не убьешь ты, убьют тебя»
 
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Когда ты в клетке, на тебя смотрят, как на зверя»
В российских судах за решеткой сидят даже невиновные. Почему это плохо для всех
Наказанный за фото жены российский священник решил пожаловаться в прокуратуру
На повышение рождаемости на Дальнем Востоке выделят более трех миллиардов рублей
Снявшую побои линейкой школьницу загнобили одноклассники
Россию впервые признали виновной в дискриминации пережившей насилие женщины
Все материалы
Мир
«Вы русский тролль?»
 
Ким Чен Ын дал США время подумать о новых переговорах
Мужчина поджег себя около Белого дома
Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима
Саудовская Аравия предлагала оплатить захват столицы Ливии
Польша отказалась впускать парусник с российскими курсантами
Россия потренировалась у Черного моря одновременно с НАТО
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Зеленский отказался уважать Порошенко
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Порошенко снова позвал Зеленского на дебаты
Зеленский рассказал о поездке к Макрону
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Все материалы
Экономика
Деньги на ветер
Китайцы ежегодно сжигают миллионы долларов. Власти не могут их остановить
Вопреки прогрессу
Почему крупнейшие российские операторы связи опасаются прихода eSim
Зеленый рывок
Эти страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не хочет отставать
Германия отреагировала на объявление войны газопроводу в Германию
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Китайский миллиардер назвал переработки «благословением»
Все материалы
Силовые структуры
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
На месте проведения контртеррористической операции в Тюмени загорелся дом
Стали известны подробности контртеррористической операции в Тюмени
Пытавшийся выгнать фонд Сороса юрист Карамзин задержан за мошенничество
В Тюмени началась контртеррористическая операция
Компания Мамаева и Кокорина заставляла избитого водителя встать на колени
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Все материалы
Наука и техника
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
Красная армия атакует Кронштадт«Большевики перестреляли своих»
Коммунистов привели к власти матросы. За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
Раскрыты зарплаты космонавтов
С-500 оказался почти готов
В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики
На МКС произошла утечка метана
Все материалы
Спорт
Лига суровых мужчин
Россия 90-х влюбилась в английский футбол. Теперь страна увидит его на новом уровне
Загитова вспомнила о переходе в другой вид спорта
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Спортсмен из Австралии изнасиловал спящую женщину ради победы в секс-турнире
Хореограф Загитовой высказался о ее дальнейшей карьере
Дзюба исполнил мечту больного ребенка
Сломавшего нос американцу футболиста «Спартака» сочли поклонником Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Гибель и выживание
Как умирали герои «Игры престолов» и почему не все доживут до финала
Скажи-ка, тетя
Десять главных вопросов к последнему сезону «Игры престолов»
«Женщины сегодня сильнее мужчин»
Рэпер ST о распаде «Ленинграда», баттле с Оксимироном и песнях для Бузовой
Мединского раскритиковали за неумение разговаривать с молодежью
Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра»
Подсчитаны голые тела в «Игре престолов»
Девятый эпизод «Звездных войн» получил название и трейлер
Все материалы
Интернет и СМИ
Боролись и напоролись
 
Журналистов «России-1» выгнали из Эстонии после сюжета-разоблачения
Большая игра Azino
 
Опальный порноблогер настрадался вдали от родины
Заслугу женщины в появлении первой фотографии черной дыры поставили под сомнение
Борьба Порошенко с Зеленским превратилась в мем
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей за отказ хранить данные в России
Все материалы
Ценности
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Невесту обругали за слишком откровенное платье
Призыв брить волосы на руках в рекламе разозлил женщин
Девушка порыбачила в красном платке и угодила в тюрьму
Названы самые популярные кроссовки в США
Все материалы
Путешествия
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Полицейские заставили туристов дать странные обещания за дебош
Грузчик заскучал в аэропорту и занялся физкультурой на багажной ленте
Пилоты потерялись и посадили самолет не в том городе
Неуправляемая тележка с напитками покалечила пассажиров самолета
Названы любимые яхты россиян
Все материалы
Из жизни
«Не король, а королева»
Эта женщина чуть не покончила жизнь самоубийством. Ее спас бокс
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
Старушка выиграла сотни миллионов долларов, доверила их сыну и прогадала
Посетителям больницы случайно включили порно
Британцы согласились предать друзей за сто тысяч фунтов
Нападение агрессивной львицы на туриста попало на видео
Все материалы
Стрелок-универсал
Мы поездили на самом красивом универсале в России
Колеса для «Ливерпуля» и «Челси»
На какие машины тратят свои миллионы футболисты Английской премьер-лиги
Суперкар из пробирки
C112 — готовый к выпуску Mercedes, отмененный в последний момент
Mitsubishi Pajero: покоритель песков
Культовый японский внедорожник и его короткая, но насыщенная история
Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды
Lada уходит с европейского рынка
Кабриолет Aurus сфотографировали на Красной площади
Все материалы
Дом
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Торг уместен
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Определена стоимость самой дешевой недвижимости Солнечной системы
Россиянин стал киллером из-за долга за ЖКХ
Доля пустующих магазинов в Москве снизилась до пятилетнего минимума
Путин пообещал решить жилищный вопрос молодых ученых
Все материалы