США указали на лицемерие российской защиты Венесуэлы

Глава американского Госдепартамента Майк Помпео назвал призывы России о невмешательстве в дела Венесуэлы лицемерными. Об этом он заявил в Чили, рассказывая о политике США в отношении стран Латинской Америки, сказано на сайте ведомства.

По словам Помпео, «финансовые интервенции» России и Китая способствовали разрушению страны. Кроме того, он посчитал «явной провокацией» присутствие российских военных в Венесуэле.

«Мы не должны позволять, чтобы Россия обостряла и так опасную ситуацию в этой стране», — резюмировал он. Госсекретарь США также обвинил Москву в «давних связях» с авторитарными режимами на Кубе и в Никарагуа. По его мнению, Россия «продает оружие, распространяет ложь и все виды пропаганды в этих странах».

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29 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что США могут наложить санкции на Россию из-за поддержки Венесуэлы. Он подчеркнул, что ограничительные меры могут коснуться российской экономики, а их возможные варианты уже находятся на столе Помпео.

27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от России «убраться» из Венесуэлы. Позднее в Москве указали на легитимность присутствия российских военных в Каракасе. Президент США заявил, что планирует обсудить ситуацию с лидерами РФ и КНР.

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