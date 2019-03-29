Китай потребовал от США перестать поливать его грязью

Пекин считает, что США должны прекратить фабриковать слухи и «поливать грязью» Китай. Об этом сообщается на официальном сайте министерства иностранных дел КНР.

«Мы призываем американскую сторону уважать факты, отказаться от предрассудков, быть осторожным в речах и поступках, прекратить намеренно поливать грязью [Китай]», — заявил официальный представитель МИД Гэн Шуан. Такой ответ последовал на просьбу прокомментировать утверждения насчет мусульманских «лагерей перевоспитания» со стороны госсекретаря США Майка Помпео.

Обвинения в технологическом шпионаже и навязывании долгов другим странам спикер назвал многократно повторяемой ложью. «Америка так пытается всеми силами сохранить свое экономическое и научно-техническое доминирование. Тактика вора кричать "держи вора" обязательно провалится», — подытожил Гэн Шуан.

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Ранее в марте Китай опубликовал свой доклад о ситуации с правами человека в США в 2018 году. Доклад раскрывает нарушения в различных сферах жизни общества.

26 марта Майк Помпео назвал имеющие место в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) нарушения прав человека беспрецедентными. “Мы работаем над тем, чтобы убедить Китай прекратить так делать”, — заявил государственный секретарь. В тот же день он встретился с уйгурами, члены семей которых содержатся в «лагерях перевоспитания».

Лагеря привлекли внимание международного сообщества после появления информации, что в них для политического перевоспитания содержится почти миллион уйгуров и представителей других мусульманских народностей. В Пекине утверждают, что такие центры — часть программы противодействия экстремизму, и содержащимся в них помогают получить полезные рабочие навыки. В то же время, по словам тех, кто прошел через перевоспитание, людей в лагерях подвергают пыткам.

Китайские власти долгое время отрицали принудительное заключение мусульман в подобные центры. Впервые существование лагерей признали в Китае октябре 2018 года. Тогда в одном из официальных документов парламента СУАР упоминалось, что в них преподают право, «занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправить поведение, выучить государственный язык» — китайский.

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