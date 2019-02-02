Американским ученым запретили участие в иностранных проектах

Министерство энергетики США запретило сотрудникам участвовать в программах по набору персонала за рубежом. Как передает Reuters, таким образом Китаю и другим странам хотят помешать незаконно приобретать результаты исследований.

В официальном письме, отправленном замминистра энергетики Дэном Бруиллеттом, указано, что программы найма, спонсируемые некоторыми странами, «угрожают экономике Соединенных Штатов, облегчая несанкционированную передачу технологий и интеллектуальной собственности иностранным государствам».

Сотрудники, которые проводят исследования на гранты из потенциально опасных стран, будут уволены, заявлено в документе. Конкретные страны не названы, но, как отмечается в публикации, больше всего Вашингтон беспокоит Китай.

Представитель министерства энергетики сообщил на условиях анонимности, что пока список стран не определен и за счет этой инициативы как раз планируется узнать, какие страны чаще всего сотрудничают с американскими учеными.

Представитель пресс-службы Министерства энергетики США заявил, что некоторые иностранные правительства «воспользовались открытостью Америки к сотрудничеству, чтобы проникнуть в наши лаборатории, украсть наши технологии и использовать наши собственные ресурсы против нас».

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в незаконном использовании технологий и интеллектуальной собственности. В декабре 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин пообещал на встрече с Трампом разрешить его «разумные опасения» на этот счет. По результатам встречи в Китае объявили о введении 38 новых наказаний за кражу интеллектуальной собственности.

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