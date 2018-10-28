США забыли защитить свои базы от российских и китайских ракет

Министерство обороны США уделяло большое внимание защите от баллистических ракет, которые могут ударить по стране, но забыло о своих базах за рубежом. Об этом говорится в материале The National Interest.

По информации издания, ракеты и беспилотники могут уничтожить такие важные американские базы, как на острове Гуам (не входит в состав США, но считается их владением — прим. «Ленты.ру»). В исследовании говорится, что, пока США беспокоятся из-за ситуации с Северной Кореей, Китай и Россия накапливают огромные запасы управляемого оружия.

Материалы по теме Второй фронт США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия

Авторы материала считают маловероятным, что Агентству противоракетной обороны США хватит опыта и финансирования для разработки системы, которая поможет защитить важные объекты инфраструктуры в стране и на американских объектах за границей.

Как отмечает издание, Центр стратегических и бюджетных оценок Вашингтона в связи с этим предложил создать систему по защите от залпового огня для обеспечения безопасности зарубежных баз.

В августе 2018 года Пентагон подготовил доклад, в котором говорилось, что Китай хочет научиться наносить удары по американским военным базам и вооруженным силам в Тихом океане, в том числе на острове Гуам.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!