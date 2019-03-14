В Китае заговорили о закрытии лагерей для мусульман

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР) в будущем могут закрыть так называемые центры профессиональной переподготовки, в которых массово содержатся мусульмане. Такое заявление сделал глава региона Шохрат Закир, передает South China Morning Post.

«Количество лагерей будет постепенно сокращаться, и число людей в них тоже. Если однажды обществу тренировочные центры больше не будут нужны, они постепенно исчезнут», — сказал он.

Закир стал первым представителем власти в Китае, который открыто заявил, что лагеря для мусульман — временная мера, отмечает газета. Он не смог назвать точное число заключенных, однако указал, что их меньше миллиона.

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Лагеря привлекли внимание международного сообщества после появления информации, что в них для политического перевоспитания содержится почти миллион уйгуров и представителей других мусульманских народностей. В Пекине утверждают, что такие центры — часть программы противодействия экстремизму, и содержащимся в них помогают получить полезные рабочие навыки. В то же время, по словам тех, кто прошел через перевоспитание, людей в лагерях подвергают пыткам.

Китайские власти долгое время отрицали принудительное заключение мусульман в подобные центры. Впервые существование лагерей признали в Китае октябре 2018 года. Тогда в одном из официальных документов парламента СУАР упоминалось, что в них преподают право, «занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправить поведение, выучить государственный язык» — китайский.

В Пекине отмечают, что через СУАР, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства в регионе направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения.

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