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Китай призвал игнорировать «слухи» про лагеря заключения мусульман

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Людям стоит игнорировать сообщения о принудительном заключении мусульман в Синьцзяне в лагеря перевоспитания. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом. Его слова передает Reuters.

По словам министра, он надеется, что люди поймут и поддержат попытки местных властей бороться с терроризмом, положить конец распространению экстремизма и обеспечить социальную стабильность. «Людям не следует слушать слухи и сплетни, потому что правительство Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) лучше других понимает, что происходит в регионе», — сказал он.

Ван И добавил, что действия властей полностью отвечают мерам, которые принимает международное сообщество в борьбе с терроризмом. «Если мы сможем предотвратить [теракты], тогда терроризм не сможет распространиться и закрепиться», — отметил дипломат.

Как пишет агентство, несколько западных стран, в том числе Канада, Франция, Германия и США, призывали Китай закрыть лагеря массового содержания мусульман в СУАР. В сентябре сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за ситуации с притеснением мусульман-уйгуров.

В октябре Пекин впервые рассказал о «специальных учебно-тренировочных центрах, где проводятся мероприятия по индивидуальному и профессионально-квалификационному образованию» в СУАР. В них преподают право, «занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправить поведение, выучить государственный язык» — китайский.

В августе Комиссия ООН по правам человека заявила, что получила множество достоверных сообщений об удерживании по меньше мере миллиона человек из числа этнических меньшинств в закрытых лагерях в СУАР. Сообщалось, что там граждан «перевоспитывают»: они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина и говорят на китайском языке, который им не родной.

В Пекине отмечают, что через СУАР, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства в регионе направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения.

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