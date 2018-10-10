Китай впервые признал заключение мусульман в концлагеря

Китай впервые заговорил о концентрационных лагерях перевоспитания для уйгуров-мусульман. Они упоминаются в коммюнике постоянного комитета Собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) 13-го созыва.

Как отмечается в документе, для сдерживания экстремистской деятельности на территории региона «в специальных учебно-тренировочных центрах проводятся мероприятия по индивидуальному и профессионально-квалификационному образованию».

Кроме того, в них преподают право, «занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправить поведение, выучить государственный язык» — китайский.

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Отмечается, что в центрах используется «гуманный подход к перевоспитанию».

В августе Комиссия ООН по правам человека заявила, что получила множество достоверных сообщений об удерживании по меньше мере миллиона человек из числа этнических меньшинств в закрытых лагерях в СУАР. Сообщалось, что там граждан «перевоспитывают»: они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина и говорят на китайском языке, который им не родной.

В Пекине отмечают, что через СУАР, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства в регионе направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения.

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