В Китае не нашли издевательств над мусульманами

Антитеррористические меры китайского правительства в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) соответствуют понятиям гуманности. Такое заявление сделал глава секретариата по вопросам безопасности специального административного района Китая Гонконга Джон Ли. Об этом сообщает South China Morning Post в среду, 9 января.

По его словам, представители гонконгских властей во время визита в Синьцзян не обнаружили нарушений прав человека со стороны Пекина. «Все, что мы [там] видели, было человечно», — сказал он.

Делегация посетила так называемые лагеря профессиональной переподготовки, в которых якобы подвергают пыткам уйгуров-мусульман под прикрытием профилактики террористической деятельности в регионе. По словам Ли, визит туда не был заранее запланирован. «Я бы сказал, что [некоторые люди] смотрят на ситуацию, надев цветные очки», — добавил он.

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Представители Гонконга также посетили другие объекты, связанные с контртеррористической деятельностью в СУАР: полицейские тренировочные лагеря и пограничные контрольно-пропускные посты. «Мы решили поехать в Синьцзян, потому что там несколько лет назад произошло несколько жестоких террористических атак. Однако за последние два года не случилось ни одной. Такое стоит изучить», — рассказал секретарь.

Поездка гонконгцев в регион состоялась после того, как несколько стран потребовали допустить своих представителей в лагеря перевоспитания для уйгуров, в которых, по некоторым сообщениям, нарушаются права человека. Канада, Франция, Германия и США призывали Китай закрыть лагеря в СУАР. До этого сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против Китая из-за ситуации с притеснением мусульман-уйгуров.

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В ноябре Китай призвал игнорировать сообщения о принудительном заключении мусульман в Синьцзяне в лагеря перевоспитания.

Впервые Пекин рассказал о специальных учебно-тренировочных центрах в СУАР в октябре. По информации властей, в них преподают право, «занимаются идеологическим воспитанием, помогают привести в порядок мысли, исправить поведение, выучить государственный язык» — китайский.

В августе Комиссия ООН по правам человека заявила, что получила множество достоверных сообщений об удерживании по меньше мере миллиона человек из числа этнических меньшинств в закрытых лагерях в СУАР. Сообщалось, что там граждан «перевоспитывают»: они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина и говорят на китайском языке, который им не родной.

В Пекине отмечают, что через СУАР, большинство жителей которого исповедуют ислам, в Китай проникают радикально настроенные исламисты из Пакистана и Афганистана. Меры китайского правительства в регионе направлены на противодействие терроризму и контроль мусульманского населения.

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