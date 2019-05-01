Помпео рассказал о роли России в планах побега Мадуро из Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро собирался покинуть страну, однако Россия отговорила его от этого. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу CNN.

По словам Помпео, на взлетной полосе стоял специально подготовленный для Мадуро самолет, который был готов улететь утром в день путча, 30 апреля, на Кубу. Однако российская сторона отговорила его от этого шага.

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«Мистер Мадуро понимает, что произойдет, если он сядет в этот самолет», — отметил госсекретарь.

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"».

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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