В Венесуэле оценили «план побега» Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не планировал покинуть страну после начала путча. Об этом написал в Twitter глава МИД Венесулы Хорхе Арреаса.

«Выдумывать фейковые новости — это очень грустный способ признать, что переворот, который США поддержали, снова провалился», — заявил он, добавив, что американскому правительству необходимо действовать с помощью дипломатии.

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Ранее 1 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро собирался покинуть страну, однако Россия отговорила его от этого. По его словам, на взлетной полосе стоял специально подготовленный для Мадуро самолет, который был готов улететь утром в день путча, 30 апреля, на Кубу.

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Для подавления путча Каракас применил слезоточивый газ.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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