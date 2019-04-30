Противники Мадуро направились к президентскому дворцу

Протестующие граждане Венесуэлы идут в сопровождении военных на запад Каракаса, где находится президентский дворец Мирафлорес. Видео с митинга опубликовала у себя в Twitter журналистка местного телеканала NTN24 Клаудия Гуризатти.

«Тысячи граждан движутся на запад Каракаса», — подписала она опубликованное видео. На его кадрах видно, что граждане приветствуют солдат и снимают их на камеры мобильных телефонов.

Ранее в тот же день венесуэльский телеканал выпустил в эфир видео того, как военный автомобиль наезжает на толпу протестующих на шоссе.

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30 апреля Гуайдо в видеообращении, записанном в окружении людей в военной форме, призвал военных к восстанию и свержению президента Николаса Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Вместе с Гуайдо на видео появился влиятельный оппозиционер Леопольдо Лопес, который находился под арестом. Он утверждает, что из-под стражи его освободили военнослужащие.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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