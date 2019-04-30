Появилось видео наезда военной машины на протестующих в Венесуэле

Военный автомобиль въехал в толпу протестующих на шоссе в столице Венесуэлы Каракасе. Видео инцидента, заснятого новостным каналом T13, разместил у себя в Twitter журналист Алехандро Альварез.

На видео видно, как митингующие бьют по борту военного джипа, после чего тот разворачивается, наезжая на людей, и уезжает. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

Ранее 30 апреля стало известно, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о выступлении армии против режима президента Николаса Мадуро и призвал своих сторонников перейти к «финальной стадии» свержения президента.

Его слова опроверг министр обороны страны Владимир Падрино Лопес: он объявил, что армия остается верна Мадуро. На других видео, публикуемых местными СМИ, однако, видно, что вооруженные люди в военной форме присутствуют по обе стороны столкновений.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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