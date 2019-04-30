Посольство России рассказало о ситуации в Венесуэле

Российское посольство в Венесуэле сообщило, что военные страны поддерживают власть президента Николаса Мадуро и никакие военные объекты не были захвачены. Об этом со ссылкой на источник в российской дипмиссии сообщает «Интерфакс».

«Военные остаются на стороне законного правительства. Никакие военные объекты захвачены [оппозицией] не были», — заявил собеседник агентства.

По информации из того же источника, в Венесуэле не зафиксировано крупных столкновений, кроме одного инцидента в районе Альтамира. Видео из этого района ранее обнародовал местный телеканал NTN 24.

Ранее 30 апреля стало известно, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о выступлении армии против режима Мадуро и призвал своих сторонников перейти к «финальной стадии» свержения президента.

Его слова опроверг министр обороны страны Владимир Падрино Лопес: он объявил, что армия остается верна Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!