Опубликовано видео уличных столкновений в Венесуэле

Венесуэльский телеканал NTN 24 опубликовал видео с уличными столкновениями на улицах столицы Венесуэлы Каракаса.

На видеоролике слышны выстрелы и крики, видны люди в военной форме и газовых масках. У некоторых протестующих в руках национальные флаги. Как сообщает «Интерфакс», столкновения произошли в районе Альтамира.

Ранее 30 апреля стало известно, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о выступлении армии против режима президента Николаса Мадуро и призвал своих сторонников перейти к «финальной стадии» свержения президента.

Его слова опроверг министр обороны страны Владимир Падрино Лопес: он объявил, что армия остается верна Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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