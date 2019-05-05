Оппозиция признала провальной попытку свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу. Причина заключается в недостаточной поддержке со стороны венесуэльских военных, заявил политик в интервью The Washington Post.

По словам Гуайдо, он рассчитывал, что Мадуро сложит с себя полномочия, поскольку военные силы страны примут сторону оппозиции, однако этого не произошло. Политик заявил, что рад видеть среди союзников США и открыт к предложению со стороны Вашингтона о начале военной интервенции в Венесуэлу.

Ранее сообщалось, что правительство США могло заручиться поддержкой военнослужащих Венесуэлы, если бы оказало помощь главе президентской гвардии Ивану Эрнандесу. В 2017 году он направил запрос в США с целью получения визы для лечения трехлетнего сына, которому была необходима операция на головном мозге в Бостоне. Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отклонить заявку, поскольку Вашингтон не увидел смысла помогать высокопоставленному члену социалистического правительства, которое он считал «коррумпированным и бандитским».

Материалы по теме «Почему Россия вкладывает деньги в Венесуэлу, а не в Сибирь?» Николас Мадуро — неудачник и проблемный союзник. Но дружба с ним сулит миллиарды

30 апреля Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». На следующий день Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!