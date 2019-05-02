Россия нашла способ противодействовать планам США по Венесуэле

Москва мобилизует усилия стран, уважающих Устав ООН, чтобы противодействовать планам США по Венесуэле. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его словам, такая группа уже формируется в ООН. «Я надеюсь, что она получит серьезную поддержку в организации», — сказал министр. Лавров отметил, что речь идет о защите основополагающих норм и принципов международного права.

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Госсекретарь США Майк Помпео сообщил 1 мая, что Вашингтон может начать военную операцию в Венесуэле, если это потребуется. Он отметил, что Соединенные Штаты делают все, чтобы избежать насилия, и надеются на мирный уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Кроме того, Помпео заявил, что Мадуро хотел покинуть Венесуэлу, но Россия отговорила его. По словам главы Госдепартамента, на взлетной полосе уже стоял специально подготовленный для президента самолет, который был готов вылететь утром в день путча на Кубу. Российская сторону эту информацию опровергла.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны свергнуть президента Мадуро и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Для подавления путча силовики применили слезоточивый газ, митингующих разгоняла военная техника.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия поддержала Мадуро.

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