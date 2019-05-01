США заявили о готовности воевать в Венесуэле

Вашингтон может начать военную операцию в Венесуэле, если это потребуется. Такое заявление в эфире телеканала Fox Business сделал госсекретарь США Майк Помпео.

«Президент [США Дональд Трамп] совершенно ясно и последовательно обозначил: военные действия возможны. Если это то, что потребуется, США это сделают», — сказал глава американской дипломатии.

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Он добавил, что Соединенные Штаты делают все, чтобы избежать насилия, и надеются на мирный уход президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По словам Помпео, Вашингтон вынужден бы был реагировать, если бы лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо оказался за решеткой.

В то же время Reuters сообщает, что Пентагон не получал от Белого дома приказ начать подготовку к боевым действиям в Венесуэле. По словам и.о. помощника министра обороны США по делам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, они всегда рассматривают «варианты и планы на случай чрезвычайных ситуаций».

Ранее 1 мая Помпео заявил, что Мадуро хотел покинуть Венесуэлу, но Россия отговорила его. По словам главы Госдепартамента, на взлетной полосе уже стоял специально подготовленный для президента самолет, который был готов вылететь утром в день путча на Кубу.

В российском и венесуэльском дипведомствах опровергли это сообщение. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Вашингтон вновь пытался деморализовать армию Венесуэлы и стал использовать фейки как часть информационной войны.

30 апреля лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны свергнуть президента Мадуро и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Для подавления путча силовики применили слезоточивый газ, митингующих разгоняла военная техника.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия поддержала Мадуро.

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