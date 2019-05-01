Россия ответила на слова Помпео о плане побега Мадуро

Слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия отговорила президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть страну, являются фейком. Об этом телеканалу CNN заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и теперь использует фейки как часть информационной войны», — сказала дипломат.

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Ранее 1 мая Помпео заявил, что Мадуро планировал покинуть Венесуэлу, но Россия отговорила его. По словам госсекретаря, в аэропорту уже стоял специально подготовленный для президента самолет, который был готов вылететь утром в день путча на Кубу.

В ответ на это глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что США выдумывают фейковые новости, понимая очередной провал поддержанного ими переворота.

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военнослужащих и народ страны к свержению президента Мадуро и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Для подавления путча силовики применили слезоточивый газ, митингующих разгоняла военная техника.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Европы и Латинской Америки. Россия поддержала действующего главу государства Николаса Мадуро.

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