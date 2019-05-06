Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы МИД, у них с Помпео состоялась «хорошая, конструктивная беседа». В ходе встречи выяснилось, что вариант военного вторжения в латиноамериканское государство не рассматривает ни одна из сторон.

«Применение силы может санкционировать только Совет Безопасности ООН либо сила может быть применена в ответ на агрессию против суверенного государства. Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле», — заявил Лавров на встрече с журналистами в финском городе Рованиеми, где проходит заседание Арктического совета.

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Ранее 6 мая сообщалось , что Венесуэла рассматривает возможность увеличить на своей территории контингент военных из России.

В конце апреля Вашингтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле на фоне призывов США о необходимости поддержки лидера оппозиции Хуана Гуайдо военными. Также американская сторона обещала наложить санкции на Москву из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

30 апреля Гуайдо призвал военнослужащих и народ Венесуэлы к свержению действующего президента Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Вооруженные силы Венесуэлы подтвердили свою верность Мадуро. На следующий день глава государства объявил о своей победе над силами оппозиции. 4 мая Гуайдо признал, что попытка свержения президента страны потерпела неудачу.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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