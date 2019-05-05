Россию снова призвали «убраться» из Венесуэлы

Россия должна перестать вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы. Об этом в воскресенье, 5 мая, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу ABC News.

«Русские должны убраться [из Венесуэлы]. Президент [США Дональд Трамп] выразил это предельно четко, сказав, что русские должны это сделать», — отметил Помпео.

Он добавил, что попытки вмешаться «в осуществление права народа Венесуэлы на восстановление демократии» должны оставить и другие страны, в том числе Иран и Куба. «Без кубинцев Мадуро [президент Венесуэлы Николас Мадуро] не устоял бы», — пояснил госсекретарь.

В то же время он подтвердил, что Вашингтон допускает применение в отношении Венесуэлы «полного спектра мер», в том числе и силового вмешательства, если того потребует ситуация.

В конце апреля Вашингтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле на фоне призывов США о необходимости поддержки лидера оппозиции Хуана Гуайдо военными. До этого, в марте, президент Трамп требовал от России «убраться из Венесуэлы». Также американская сторона обещала наложить санкции на Москву из-за поддержки Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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