Венесуэла одобрила увеличение контингента российских военных

Численность российских военных специалистов в Венесуэле может быть увеличена. Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, сообщает РИА Новости.

«На территории Венесуэлы присутствует комиссия специалистов [из России], она может быть расширена, безусловно», — отметил дипломат. Он также заявил, что Каракас готов ответить в случае военной интервенции со стороны США.

4 апреля сообщалось, что новые военные миссии из России могут прибыть в Венесуэлу в рамках существующих договоренностей.

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В конце апреля Вашингтон призвал Россию не вмешиваться в события в Венесуэле на фоне призывов США о необходимости поддержки лидера оппозиции Хуана Гуайдо военными. Также американская сторона обещала наложить санкции на Москву из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

30 апреля Гуайдо призвал военнослужащих и народ Венесуэлы к свержению действующего президента Мадуро. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Вооруженные силы Венесуэлы подтвердили свою верность Мадуро. На следующий день глава государства объявил о своей победе над силами оппозиции. 4 мая Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны потерпела неудачу.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала Мадуро.

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