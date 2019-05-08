США направят госпитальный корабль к берегам Венесуэлы

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в связи с кризисом в Венесуэле Вашингтон решил направить в регион госпитальный корабль американских Военно-морских сил (ВМС). Об этом сообщает Reuters.

Судно, предназначенное для предоставления медицинской помощи нуждающимся, направят в июне. Оно будет курсировать в Карибском море, у берегов Центральной и Южной Америки в течение пяти месяцев.

В прошлом году США уже направляли плавучий госпиталь в страны региона, пишет ТАСС. Тогда корабль заходил в порты Колумбии, Перу, Эквадора и Гондураса.

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Ранее Пенс заявил, что почти каждый венесуэлец потерял в весе более девяти килограммов во время правления президента Николаса Мадуро. По словам политика, раньше Боливарианская Республика была одной из самых богатых стран Западного полушария, однако сейчас большая часть местного населения живет в бедности, из-за чего плохо питается.

5 мая Мадуро призвал военных быть готовыми к обороне в случае вторжения США. Он заявил, что американская сторона ведет «нетрадиционную войну» с целью ослабить Венесуэлу, а разведслужбы США подкупают военных, чтобы разделить и разрушить вооруженные силы изнутри.

1 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро должен покинуть территорию страны и призвал его «завести самолет», так как «цена для него и тех, кто его защищает, будет расти».

30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал военных к восстанию и свержению венесуэльского лидера. Политик заявил, что армия встала на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции "Свобода"». Однако через неделю Гуайдо признал попытку свержения президента провальной.

Ситуация в Венесуэле обострилась 23 января, когда Гуайдо на фоне массовых акций протеста объявил себя временным президентом. Его легитимность признали США, ряд стран Латинской Америки и Европы. Россия поддержала действующего президента Николаса Мадуро.

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