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Байдена сравнили с Обамой и назвали марионеткой истеблишмента

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Джо Байден и Барак Обама
Джо Байден и Барак Обама
Фото: Susan Walsh / AP

Бывший вице-президент США Джо Байден, который борется за право стать кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах, едва ли сможет повторить успех Барака Обамы, ставшего президентом США, так как на самом деле является марионеткой американского политического истеблишмента. Такое мнение высказал в своей колонке для The Hill Кори Левандовски, участвовавший в работе избирательного штаба нынешнего американского лидера Дональда Трампа в 2016 году.

По его словам, после побед, которые Байден одержал на праймериз в ряде ключевых штатов, многие СМИ начали сравнивать его с Обамой, которому в 2008 году также удалось заручиться поддержкой афроамериканцев и представителей рабочего класса — именно голоса этих категорий избирателей обеспечили ему президентский пост. Однако, считает Левандовски, говорить о том, что Байдену удалось привлечь электорат, голосовавший за Обаму, не стоит.

Так, отмечает автор, Обама в своих выступлениях перед избирателями заявлял о готовности отстаивать интересы рабочего класса в противовес риторике республиканцев, защищавших интересы большого бизнеса. В результате рабочие воспринимали его как человека, готового бороться за их благосостояние, выступающего против сложившегося истеблишмента и способного перевести США в эру «надежды и перемен».

Байден же в этом существенно отличается от 44-го президента США, считает Левандовски. Во-первых, в ходе своих выступлений он практически не говорит об интересах рабочего класса, в частности не обещает поддерживать угледобывающую и сталелитейную промышленность. Во-вторых, бывший вице-президент, по сути, сам является продуктом американских элит, представители которых неоднократно высказывали ему поддержку. «Этого парня сложно воспринимать иначе как марионетку истеблишмента», — пишет автор. По его словам, те же факторы помешали в 2016 году Хиллари Клинтон одержать победу на выборах — избиратели от рабочего класса просто недостаточно ей доверяли.

«Проще говоря, Байден никогда не сможет получить столь чистую и восторженную поддержку, как Обама», — заключает Левандовски.

Ранее издание Politico отмечало, что Байдену удалось добиться преимущества по итогам «супервторника» — самого масштабного дня голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии — благодаря поддержке давних сторонников партии — афроамериканцев и представителей рабочего класса. Кроме того, он смог привлечь жителей пригородов, которые недовольны политикой нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

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