Президентские выборы в США назвали соревнованием смотрящих в прошлое стариков

Президентские выборы в США, главными действующими лицами которых, вероятнее всего, станут действующий американский лидер Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, и вице-президент Джо Байден от Демократической партии, можно назвать соревнованием между смотрящими в прошлое стариками. Об этом в среду, 11 марта, пишет Politico.

Как отмечает издание, мировоззрение и принципы и 73-летнего Трампа, и 77-летнего Байдена формировались десятки лет назад. И оба продолжают руководствоваться ими и по сей день, не предлагая никаких новых идей в рамках своих предвыборных кампаний, несмотря на то, что современный мир сталкивается уже с совершенно иными проблемами, чем 30 или 40 лет назад: стремительным изменением климата, развитием технологий и обострением демографических проблем.

Материалы по теме Суперпровал Противники Трампа не могут договориться. Их разногласия помогут ему снова стать президентом

Так, пишет Politico, главным посылом кампании бывшего вице-президента является «возвращение к нормальной жизни». В своих выступлениях Байден апеллирует к привычным для Демократической партии ценностям и идеям и регулярно вспоминает о том, как ему удалось стать сенатором от штата Делавэр и пережить смерть первой жены и дочери в 1972 году. Трамп в свою очередь рассказывает об угрозах, которые несет миру подъем Китая, пользуясь той же риторикой, что и в 1980-х годах, когда его беспокоил бурный экономический рост Японии, а также описывает переговоры с членами Конгресса и главами других государств в той же манере, в которой излагал мысли в своей книге «Искусство сделки» (The Art of the Deal) 1987 года.

При этом, отмечает издание, у Демократической партии были и другие кандидаты, которые предлагали более свежие идеи, например, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич, в программе которого поднимались вопросы изменения климата, или сенатор от Калифорнии Камала Харрис, которая в своих выступлениях затрагивала вопросы гендерной и расовой идентичности. Однако они не нашли широкой поддержки у избирателей.

Ранее Politico отмечало, что Трамп в своих выступлениях неоднократно высказывал сомнения в умственных способностях Байдена, выставляя его стариком. По данным издания, действующий президент США, по всей видимости, развернул полномасштабную кампанию, главная цель которой — заставить избирателей усомниться в том, что 77-летний Байден по-прежнему находится в своем уме. В то же время сторонники Байдена заявляли, что подобная риторика американского лидера обусловлена его опасениями из-за успеха бывшего вице-президента на праймериз.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!