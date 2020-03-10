Трамп усомнился в умственных способностях Байдена и посчитал его стариком

Действующий президент США Дональд Трамп в своих выступлениях неоднократно высказывал сомнения в умственных способностях потенциального кандидата от Демократической партии на грядущих выборах, бывшего вице-президента Джо Байдена, выставляя его стариком. Об этом во вторник, 10 марта, пишет Politico.
Как отмечает издание, Трамп, по всей видимости, развернул полномасштабную кампанию, главная цель которой — заставить избирателей усомниться в том, что 77-летний Байден по-прежнему находится в своем уме. Так, нынешний американский лидер напомнил о том, что ранее в ходе выступлений перед американцами Байден ошибочно заявлял, что борется за пост сенатора, а не президента, а также утверждал, что якобы с 2007 года 150 миллионов граждан США были убиты с помощью огнестрельного оружия (при общей численности населения страны в 327 миллионов человек — прим. «Ленты.ру»). Также Трамп отмечал, что бывший вице-президент «не знает, где он находится и чем занимается», а в случае его избрания президентом управлять страной будут другие люди.
Национальный комитет Республиканской партии также неоднократно указывал на ошибки Байдена, распространяя в соцсетях видео, на которых запечатлено, как бывший вице-президент путает свою жену с сестрой, неправильно цитирует строки из Декларации независимости и заявляет, что супервторник — самый масштабный день голосования на этапе отбора кандидатов в президенты от Демпартии — проходил в суперчетверг. Кроме того, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани в эфире телеканала Fox News заявил, что у Байдена наблюдаются «явные признаки деменции».
Подобной тактики Трамп придерживался и в ходе президентской гонки в 2016 году, когда его противником была Хиллари Клинтон, пишет Politico. Тогда, отмечает издание, на поддерживающих действующего американского лидера ресурсах регулярно появлялись материалы, посвященные недостаточно крепкому здоровью Клинтон. В некоторых из них, в частности, сообщалось, что у оппонента Трампа могла быть болезнь Паркинсона.
При этом сторонники Байдена в большинстве своем считают, что действия Трампа связаны с успехами, которых добился бывший вице-президент на праймериз. Так, по словам представителя предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтса (Andrew Bates), Трамп просто паникует на фоне активизации Демпартии, вдохновленной деятельностью «лучшего кандидата на победу».
Ранее в марте Трамп разместил в своем Twitter-аккаунте пост директора Белого дома по медиа Дэна Скавино с отрывком выступления Байдена, в котором звучат вырванные из контекста слова: «Мы можем лишь переизбрать Дональда Трампа». На самом же деле бывший вице-президент сказал: «Мы можем переизбрать Дональда Трампа лишь в том случае, если мы все присоединимся к этому стрелковому отряду».