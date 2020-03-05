Байдена назвали могильщиком Трампа и Сандерса

Бывший вице-президент США Джо Байден благодаря своему успеху в «супервторник» — самый масштабный день голосования на этапе отбора кандидатов в президенты от Демократической партии — стал могильщиком своего главного внутрипартийного оппонента, сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и действующего главы государства Дональда Трампа и фактически вырыл им политические могилы. Об этом пишет Politico.

Как отмечает издание, результаты Байдена, который сумел заручиться поддержкой афроамериканцев, представителей рабочего класса и граждан старшего возраста, свидетельствуют о том, что при нынешнем раскладе у Сандерса, поддерживаемого молодежью, практически нет никаких шансов на победу. Единственное, что может сделать сенатор от Вермонта, чтобы вернуть себе утерянные позиции, — это попробовать каким-то образом переманить на свою сторону группы избирателей, которые являются главными сторонниками Байдена. Если же Сандерсу не удастся это сделать, для него все будет кончено, даже если формально предвыборная гонка будет продолжаться.

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Подобный успех бывшего вице-президента должен вызывать определенную озабоченность и у Трампа. По данным Politico, почти во всех штатах явка на праймериз в этом году значительно увеличилась по сравнению с 2016-м, когда свою кампанию проводил нынешний американский лидер: так, в штате Вирджиния она выросла более чем на две трети. При этом, отмечает издание, очевидно, что подобную активность избирателей обеспечили вовсе не предвыборные обещания потенциальных кандидатов от Демпартии, а то недовольство, которое у многих американцев вызывает политика Трампа. В таких условиях действующему президенту США также придется задуматься о привлечении новых сторонников среди избирателей, иначе его ждет провал, когда дело дойдет до прямого противостояния между ним и кандидатом от демократов.

Ранее сообщалось, что по итогам «супервторника» Байден получил поддержку 452 делегатов, а Сандерс — 382. Остальные демократы набрали гораздо меньше голосов, в результате один из претендентов на роль кандидата от Демпартии, бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, принял решение выйти из предвыборной гонки. Трамп, комментируя итоги «супервторника», восхитился результатами бывшего вице-президента.

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