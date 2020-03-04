Майкл Блумберг приостановил президентскую кампанию

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг, которого называют потенциальным соперником президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке, приостановил президентскую кампанию. Об этом сообщает Axios.

Блумберг призвал сторонников голосовать за другого кандидата в президенты страны от Демократической партии. «Я всегда считал, что победа над Дональдом Трампом начинается с объединения с кандидатом с наилучшим шансом на это. После вчерашнего голосования стало ясно, что такой кандидат — мой друг и великий американец Джо Байден», — объяснил миллиардер.

Ранее Блумберг потерпел неудачу в «супервторник» — самый масштабный день голосования на этапе отбора кандидата в президенты страны от Демократической партии. После этого он задумался о том, чтобы пересмотреть свою заявку на выдвижение.

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Согласно предварительным результатам «супервторника», в Демократической партии лидирует бывший вице-президент Джо Байден, который получил голоса 283 делегатов. У его главного соперника сенатора Берни Сандерса — 219 голосов. В Республиканской партии у нынешнего хозяина Белого дома нет реальных соперников во внутрипартийной борьбе. По последним подсчетам, Трамп одержал победу в 11 штатах, при этом в двух из них он получил 100 процентов голосов делегатов.

Блумберг вступил в президентсткую гонку в ноябре 2019-го и потратил 700 миллионов долларов на рекламную кампанию в 14 штатах, где прошли праймериз во вторник, 3 марта.

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